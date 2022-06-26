Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li atlet McLaughlin 400 metre engelli dünya rekorunu geliştirdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Sydney McLaughlin, 400 metre engelli yarışında elde ettiği 51.41'lik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
Olimpiyat altın madalyalı ABD'li atlet Sydney McLaughlin, ABD'nin Oregon eyaletindeki Eugene kentinde düzenlenen ABD şampiyonasında kendisine ait 400 metre engelli dünya rekorunu kırdı.
22 yaşındaki McLaughlin, geçen yıl Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre engelli yarışında 51.46 saniyelik dünya rekorunu geride bırakarak 51.41'e taşıdı.
Etiketler: Atletizm
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