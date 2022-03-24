A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Maç kadrosunda Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün yer almadı.
A Milli Futbol Takımımız, bu akşam 22:45'te deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Dünya Kupası yolundaki kritik maç öncesi Stefan Kuntz, maç kadrosuna girecek isimlere karar verdi.
Alman çalıştırıcı, maç kadrosunda Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün'e yer vermedi.
Milli Takım'ın maç kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat:
Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Mert Müldür, Ozan Kabak, Caner Erkin, Kaan Ayhan
Orta saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun
Stefan Kuntz yardımcılarıyla Porto'da koşu yaptı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşuya çıktı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Kuntz, yardımcılarıyla Douro Nehri etrafında koştu.
Kuntz, bazı Türk taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.
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