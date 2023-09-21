A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. TFF'den yapılan açıklamada İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

"A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."

A Milli Futbol Takımı İtalyan Teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı. Detayları TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak aktardı.https://t.co/GTlKTxJVhQ pic.twitter.com/mkmM5AVIDq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2023

Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Riva’da! ???????? pic.twitter.com/aZUY9NQ7tw — TFF (@TFF_Org) September 21, 2023

Kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da teknik direktör olarak görev yapan Montella, ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak.



