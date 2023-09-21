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Spor
TRT Haber 21.09.2023 18:15

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. TFF'den yapılan açıklamada İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

"A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."


Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.


Kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da teknik direktör olarak görev yapan Montella, ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak.



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