A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. TFF'den yapılan açıklamada İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
"A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."
A Milli Futbol Takımı İtalyan Teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı. Detayları TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak aktardı.https://t.co/GTlKTxJVhQ pic.twitter.com/mkmM5AVIDq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2023
Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.
A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Riva’da! ???????? pic.twitter.com/aZUY9NQ7tw— TFF (@TFF_Org) September 21, 2023
Kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da teknik direktör olarak görev yapan Montella, ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak.
Hoş geldin Vincenzo Montella! @VMontella pic.twitter.com/2jqjyeErGS— Türkiye #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) September 21, 2023