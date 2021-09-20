Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
A Milli Takım'da Kuntz dönemi başladı
A Milli Takımımızda Stefan Kuntz dönemi. TFF, Alman teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalıyor.
Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra TFF, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile anlaştı.
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenleniyor. Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer alıyor.
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