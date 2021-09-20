İtalya, sporda altın dönemini yaşıyor. Gök Mavilililer, hayallerinin ötesinde bir yaz yaşadı. İtalya'nın zaferlerle dolu yazı, futbolda gelen Avrupa şampiyonluğuyla başladı.

EURO 2020'de şampiyon oldu

Roberto Mancini yönetiminde büyük bir başarıya imza atan Gök Mavililer, 53 yıllık hasrete son verdi. EURO 2020 finalinde penaltılarla İngiltere'ye üstünlük sağlayan İtalya, kupayı müzesine götürdü.

[Fotoğraf: AA]

1 yıl gecikmeli yapılan olimpiyat oyunlarında da İtalyan sporcular önemli başarılara imza attı. Oyunların hemen her gününde 1 madalya kazanmayı başaran İtalya, ülke tarihinin en fazla madalyasını elde etti.

İtalya, 10 altın 10 gümüş ve 20 bronz madalya ile Tokyo 2020'yi kapattı.

100 metrede Marcell Jacobs'tan büyük sürpriz

100 metrede Marcell Jacobs'un sürpriz olimpiyat şampiyonluğu; ardından 4 çarpı 100 metre bayrak yarışından gelen altın madalya ile dikkatleri üzerine çeken İtalyan atletler, atletizmde 5 altın madalya almayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

Voleybolda çifte şampiyonluk

Futbolla başlayan başarılı yaz serüveni voleybol ile tamamlandı. Kadınlar ve erkeklerde düzenlenen Avrupa şampiyonalarında tam bir İtalya üstünlüğü vardı.

Filede ilk şampiyonluk kadınlardan geldi. Son şampiyon Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya, 12 yıl aradan sonra yeniden Avrupa'nın zirvesine çıktı.

İtalya bu zaferle üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. İtalya için başarı dolu yazın son zaferi erkekler voleybolda geldi.

Slovenya'yı 3-2 deviren Gök Mavilililer, 7'nci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.