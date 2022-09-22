Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler görev yapacak.

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor.

Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Stat: Başakşehir Fatih Terim.

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürk, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal.

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill, Rodrigues, Sinani.

Türkiye 609. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 609. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 331'i resmi, 277'si özel 608 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 265'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 824 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Stefan Kuntz ile 11. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına Lüksemburg karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.