A Milli Takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u ağırladı. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetti.

A Milli Takım, Lüksemburg karşısında aldığı bir puanla, grubu lider bitirerek B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekip 13 puana yükseldi.

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yenmişti.

A Milli Takım'ın gol yememe serisi Lüksemburg karşısında sona erdi. Ay-yıldızlı takım 5. maçında ilk golü kalesinde gördü.

8. dakikada Lüksemburg Marvin Martins ile 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlılar, 16. dakikada Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı golle maçta eşitliği yakaladı. 1-1

Danel Sinani, 37. dakikada Lüksemburg'u 2-1 öne geçirdi.

Lüksemburg, Sinani'nin golüyle Milli Takımımız karşısında yeniden öne geçti. #TURLUX pic.twitter.com/VxQ10oAB9t — TRT Spor (@trtspor) September 22, 2022

Milliler 39. dakikada Maxime Chanot'nun kendi kalesine attığı golle maçta tekrar eşitliği yakaladı. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

Lüksemburg 69. dakikada Gerson Rodrigues ile skoru 3-2'ye getirdi.

Ay yıldızlı forma ile ilk maçına çıkan İsmail Yüksek, milli takımdaki ilk golünü de 87. dakikada kaydederek skoru 3-3'e getirdi.

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya ile Faroe Adaları 1-1 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

[Fotoğraf: DHA]

Türkiye 609. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 609. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 331'i resmi, 277'si özel 608 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 265'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 824 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

[Fotoğraf: Reuters]

Stefan Kuntz ile 11. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına Lüksemburg karşısında çıktı.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada Lüksemburg öne geçti. Kalecinin uzun pasında sağ taraftan ceza sahası içine giden topu Eren Elmalı uzaklaştırmak isterken kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırttı, meşin yuvarlağı takip eden Martins dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-1.

15. dakikada Türkiye penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu sol taraftan ceza sahasına girer girmez rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 16. dakikada topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

[Fotoğraf: AA]

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, kaleci Moris topun kaleye girmesine izin vermedi.

GOL - 37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrası başlayan Lüksemburg hızlı hücumunda Sanches'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinani, çaprazdan vurarak topu uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu. 1-2.

GOL - 39. dakikada Türkiye'nin beraberlik golü geldi. Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Chanot altıpas önünde ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. 2-2.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ortaladığı topa Enes Ünal altıpas üzerinden topa kafayla vurdu, kaleci gole izin vermedi.

61. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ortasında Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda kaleye giden topu Gerson, son anda çizgi üzerinden çıkardı.

GOL - 69. dakikada Lüksemburg bir kez daha öne geçti. Bohnert'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği ortada Rodrigues, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

GOL - 87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in sert vuruşunda, top ağlara gitti: 3-3.

90+4. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Başakşehir Fatih Terim.

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Akgün), Orkun Kökçü (Dk. 81 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürk (Dk 73 Serdar Dursun), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Enes Ünal.

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot (Dk. 46 Lars Gerson), Martins (Dk. 53 Florian Bohnert), Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill (Dk. 75 Timothe Rupil), Rodrigues (Dk. 85 Aldin Skenderovic), Sinani.

Goller: Dk. 8 Marvin Martins, Dk. 37 Danel Sinani (Lüksemburg), Dk. 16 Cengiz Ünder (penaltıdan), Dk. 39 Maxime Chanot (Kendi kalesine), Dk. 87 İsmail Yüksek (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Martins (Lüksemburg), Dk. 63 Cengiz Ünder (Türkiye)