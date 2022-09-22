Medipol Başakşehir, ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. İstanbul ekibi, milli ara öncesi Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan turuncu lacivertliler, kalesinde gol görmedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi elemelerinde ise 3 turda oynadığı toplam 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. Turuncu lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına da iyi başladı.

İlk 2 maçını kazanmayı başaran Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri havalandırırken hiç gol yemedi.

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde Medipol Başakşehir dışında kalesinde gol görmeyen takım bulunmuyor.

Turuncu lacivertlilerin bu alandaki en yakın rakibiyse La Liga'da 6 maçta 1 gol yiyen Barcelona. Katalan ekibi, bu sezon kalesindeki tek golü 2'nci haftadaki Real Sociedad maçında gördü.