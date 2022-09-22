Başakşehir yenilgiyi unuttu
Sezona iyi başlayan Medipol Başakşehir, istikrarlı formunu sürdürüyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı toplam 14 maçta yenilmedi.
Medipol Başakşehir, ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. İstanbul ekibi, milli ara öncesi Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan turuncu lacivertliler, kalesinde gol görmedi.
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi elemelerinde ise 3 turda oynadığı toplam 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. Turuncu lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına da iyi başladı.
İlk 2 maçını kazanmayı başaran Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri havalandırırken hiç gol yemedi.
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde Medipol Başakşehir dışında kalesinde gol görmeyen takım bulunmuyor.
Turuncu lacivertlilerin bu alandaki en yakın rakibiyse La Liga'da 6 maçta 1 gol yiyen Barcelona. Katalan ekibi, bu sezon kalesindeki tek golü 2'nci haftadaki Real Sociedad maçında gördü.
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