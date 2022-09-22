Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Samandıra’ya ayak bastığından beri adım adım kafasındaki takımı oluşturmayı amaçladı. Portekizli Teknik Adam ilk olarak motivasyondan başladı.

Jesus'un isteğiyle, tesislerin duvarları kulübün tarihi başarılarını hatırlatan görsellerle donatıldı. 68 yaşındaki teknik adam, kazanılan kupaların fotoğraflarını da büyük bir şekilde tesisin girişine astırdı.

Jorge Jesus, tesis içerisinde de disiplini sağlamak için kurallar koydu. İlk olarak giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerine katiyen uyulması konusunda net bir talimatta bulundu.

Tesis içerisinde telefon kullanımını yasaklayan 68 yaşındaki teknik adam, oyuncu grubunun arasındaki diyalog seviyesini artırdı. Çalışma temposu da artırıldı. Jorge Jesus her idmandan önce oyucuları ile yaklaşık yarım saatlik toplantılar yaptı.

Jesus, o günkü antrenman ve o hafta uygulanacak maç taktikleri ile ilgili oyuncularına detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Her gün fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devem ederken, çalışma temposu ve süresi de geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı.

Bunun karşılığında fizik gücünü artıran sarı lacivertliler, haftada 3 maç oynamasına rağmen sahada 90’ıncı dakikada bile rakibe pres yapabilen bir takıma dönüştü.