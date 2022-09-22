Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı.

Bakan Kasapoğlu maçı statta izledi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Kasapoğlu karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile birlikte takip etti.

İsmail Yüksek ve Onur Bulut yedekler arasında

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği İsmail Yüksek ve Onur Bulut'u yedekler arasında tuttu.

Milli takımın yedek kulübesinde Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Onur Bulut, Berkan Kutlu, Serdar Dursun ve Serdar Gürler yer aldı.