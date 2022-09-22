Barış Altun siyah beyaz renklere gönül vermiş bir Beşiktaşlı. 2017 yılında başındaki ağrı nedeniyle hastaneye gitti.

Histiositoz tanısı konuldu ve kemoterapiye başladı. Tedavi süresince 2-3 defa hastalığı nüksetti ancak o pes etmedi. Son kemoterapisini aldı ve hastalığı yendi.

Barış Altun'un en büyük hayali Necip Uysal ile tanışmaktı. Genç Beşiktaşlının hayali gerçek oldu ve Nevzat Demir tesislerinde yıldız futbolcu ile bir araya geldi.

Barış Altun, 14 yaşında siyah beyaz renklere gönül vermiş bir Beşiktaşlı.



Rahatsızlığına rağmen pes etmedi ve geçen hafta son kemoterapi tedavisiyle hastalığını yendi.



En büyük hayali Necip Uysal ile tanışmaktı.



İşte Beşiktaş tarafından yayınlanan o anlar. pic.twitter.com/44dFltsRdZ — TRT Spor (@trtspor) September 22, 2022

Necip Uysal, takımın imzaladığı formayı Barış'a hediye etti. Tesislerde harika bir günü geride bırakan Barış Altun, Beşiktaş'ın diğer yıldızları ile de fotoğraf çektirdi.