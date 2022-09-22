Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen efsane oyuncu 39 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladı.

Goran Pandev, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kararını duyurdu.

"Geriye baktığımda yaşananlar bana gerçek gelmiyor! İnanılmaz bir mücadeleydi. Bana öğrettikleri için tüm teknik direktörlerime, destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum."

Deneyimli futbolcu kariyerinde önemli başarılara imza atarken İtalya Serie A'da Inter, Lazio, Napoli ve Cenova takımlarının formalarını giydi.

Pandev bu takımlarda 493 maça çıkarken 101 gol attı. Kariyerinde birçok kupa bulunan Goran Pandev, 2009-2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Inter'in kadrosunda yer aldı.

Makedon golcü, Türkiye'de ise 2014-2015 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.