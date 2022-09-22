Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor'dan ''kadro dışı'' yalanlaması
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da üç futbolcuya talepleri doğrultusunda izin verildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Medyada yer alan üç futbolcumuzun kadro dışı bırakıldıklarına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcularımıza talepleri doğrultusunda izin verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bazı medya kuruluşlarında, Çaykur Rizesporlu oyuncular Gökhan Gönül, Eren Albayrak ve Selim Ay'ın kadro dışı bırakıldığıyla ilgili haberler yer almıştı.
Medyada yer alan üç futbolcumuzun kadro dışı bırakıldıklarına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 22, 2022
Futbolcularımıza talepleri doğrultusunda izin verilmiştir.
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Etiketler: Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
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