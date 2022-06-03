Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı Bulgaristan'la karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında 4 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde ikinci maçını bugün Çin'le oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0'la geçmişti. Bulgaristan ise organizasyondaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı
Son Haberler
- 11:17
- 11:14
- 11:05
- 10:58
- 10:52
Sıradaki Haber
NBA finalinde ilk maçı Boston Celtics kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz