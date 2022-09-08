Kadın milli güreşçiler, başkent Belgrad'daki organizasyon için Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Tesisleri'nde sürdürdüğü kampın son günlerinde de antrenmanlarla ter döküyor.

A Milli Kadın Güreş Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, çok yoğun bir sene geçirdiklerini ve bu yıl içerisindeki sekizinci kampı yaptıklarını söyledi.

Bir önceki kampta Kazakistan ve Azerbaycan ile 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlandıklarını hatırlatan Kahraman, bu kampta da Azerbaycan, Moldova ve Bulgaristan ile çalıştıkları bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AA]

Dünya şampiyonalarına daha önce defalarca katılmış olmalarına rağmen bu organizasyonun kolay olmayacağını belirten Kahraman, ülkelerin olimpiyatlardan önce sıklet arayışında olmasının da Dünya Şampiyonası'nı etkileyeceğini kaydetti.

Milli takımın mücadele edeceği 10 sıkletten 7'sinde genç sporcularının bulunduğuna dikkati çeken Kahraman, iyi çalıştıklarını ve iddialı olduklarını dile getirdi.

"İki hafta arayla Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ve Macaristan'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa ulaştık. Devamında Akdeniz Oyunları'nda 3 şampiyon ve 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 şampiyon çıkararak kadın güreşinde söz sahibi olduk. Türk halkı şampiyonu, İstiklal Marşı okutmasını sever. Biz de İstiklal Marşı'mızı okutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sonuna kadar savaşacağız inşallah. Türk halkının dualarıyla bizlere destek verdiğini biliyoruz. Sporcular mindere çıktıktan sonra ekran başında bizlerle birlikte olduklarını biliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Yasemin Adar Yiğit, kadın güreşinin yaşayan efsanesi"

Kahraman, milli sporcu Yasemin Adar Yiğit'in mindere ikinci dünya şampiyonluğu için çıkacağını vurguladı.

"Kadın güreşinde defalarca tarih yazan bir sporcumuz var. Yasemin Adar Yiğit, kadın güreşinin yaşayan efsanesi. Bir dünya şampiyonluğu ve ikinciliği var. Beş Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği var. Buse Tosun Çavuşoğlu, 2021'de dünya üçüncüsü oldu. 23 yaş altında Avrupa ve dünya şampiyonluğu var. Buse'den de beklentimiz büyük. Genç sporcularımızdan da sürprizler bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kadın güreşinde beş yıldır teknik direktörlük yaptığını ve bu süreçte defalarca tarih yazdıklarını belirten Kahraman, ekibin enerjisini en çok yükselten şeyin başarı olduğunu ifade etti.

Yapılan iş ne olursa olsun ekibin çok önemli olduğunun altını çizen Kahraman, iyi ve güvenilir bir ekiple çalışıldığında her zaman başarılı olunacağını kaydetti. Kahraman, ekibiyle gurur duyduğunu aktardı.

"Bütün kızlarımı ve ekibi kutluyorum. Antrenör, masöz, fizyoterapist, doktor, kondisyoner, federasyon çalışanları, aşçılar, temizlikçiler... Bunların hepsi bir takımın olmazsa olmaz gizli kahramanları. Herkesten Allah razı olsun. Başarı ekip kadar lidere de bağlıdır. Liderin ekipte paylaşımı çok iyi yapması, ekibi motive etmesi lazım. Ayrımcılık göstermeden yönetmek çok önemli. Ben bu konuda hassasım. Sadece takımda değil ailede de beraberlik ve güven önemlidir. İnsan böyle güçlü olur."

[Fotoğraf: AA]

Elvira Kamaloğlu: İyi çalıştığımıza ve başaracağımıza inanıyoruz

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu ise antrenmanların çoğunu bitirdiklerini ve ter antrenmanlarına başladıklarını söyledi.

Elvira, Dünya Şampiyonası'nın zorlu geçeceğini ancak çok çalıştıklarını ve kendilerine güvendiklerini dile getirdi.

"Biz şampiyon bir takımız. Hedefimiz yine şampiyon olmak." ifadelerini kullanan 20 yaşındaki sporcu, "İyi çalıştığımıza ve başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Müsabakalarda mindere çıkana kadar çok heyecanlı ve stresli olduğunu aktaran Elvira, rakibiyle tokalaştığı andan sonra stres ve heyecanın yerini sadece rakibiyle olan mücadelesinin aldığını ve maça odaklandığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Elvira Kamaloğlu, kendine olan inancı sayesinde enerjisini yüksek tuttuğunu söyledi.

"Ne kadar çok çalışırsam ve yorulursam o kadar başarılı olacağıma inanıyorum. Antrenmanımı bir tane eksik yapsam 'Az yaptım, ya olmazsa?' diyorum kendime. Ne kadar çok çalışırsam kendimi madalyaya ve şampiyonluğa o kadar yakın hissediyorum. Kaptanımız Yasemin abla da bize çok ilham veriyor. Onun şampiyonlukları ve dereceleri bizi daha da güçlendiriyor. O şampiyon olduktan sonra hepimize öz güven geldi. Başarabiliriz inancıyla madalyalarımız daha da arttı."