A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde, hazırlık maçları da yaptıkları kampta açıklamalarda bulundu.

"Kampın ilk 3 gününde A Milli Takım düzeyinde hiç milli takıma gelmemiş 30 oyuncumuzu denedik. Onların arasından 12'sini as kadroya aldık. 12 oyuncuya zaman zaman ilk onbirde şans verdik, zaman zaman da yedekten oyuna sokup değerlendirmeye çalıştık."

"Verimli bir kamp oldu"

Kıragası, yeni oyuncuların takıma adaptasyonu için kamp düzenlediklerini söyledi.

"Burada 30 oyuncumuzla beraber sezon sonrasında milli takıma adapte edebileceğimiz, A takıma uygun olan oyuncularımızı denemek için 2 hazırlık maçı yaptık. Maçlardan birini kazandık, diğerinde berabere kaldık. Mücadele gücü yüksek, oyuncularımın kendini göstermeye ve oyun disiplininden kopmamaya çalıştığı 2 maç oynadık. Sonuçlarından da gayet memnunuz. Bu tür adaptasyon maçları bizim resmi maçlardaki görüntümüzü verecek olan müsabakalardır. Kampı çok olumlu değerlendiriyorum. Çok keyif aldık. Kızlarım da çok keyif aldı. Oyun kurgusu anlamında iyi çalıştığımızı düşündüğümüz verimli bir kamp oldu bizim için."

[Fotoğraf: AA]

Deneyimli teknik direktör, Dünya Kupası elemeleri ile ilgili de konuştu.

"Dünya Kupası'nda iki maçımız kaldı. Birini 3 Eylül'de Almanya ile oynayacağız. Daha sonra deplasmana gidip Portekiz'le oynayacağız. Almanya kadın futbolunun ekolü olan çok önemli bir rakip. Ona karşı elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz. Portekiz'den beraberlik almıştık. Şimdi onların evinde en azından bir beraberlik dönme parolasıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Türkiye, kamp sürecinde Azerbaycan'la yaptığı 2 hazırlık maçının birini 2-0 kazandı, ikincisinde 2-2 berabere kaldı.