A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'la hazırlık maçı yaptı

Karşılaşmaya iyi başlayan Yunanistan, Stamolamprou, Fasoula ve Bosgana'nın basketleriyle ilk periyodu 23-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan konuk ekip, dış atışlardan bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Tilbe Şenyürek'in üst düzey performansıyla oyuna ağırlığını koyan A Milli Takım, 19. dakikada 41-40 öne geçti ve soyunma odasına 48-46 üstün gitti. Tilbe Şenyürek, maçın ilk yarısında 22 sayı kaydetti.

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Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan ay-yıldızlı takım, yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımazken, hücumda da Meltem Yıldızhan ile skor bularak son çeyreğe 67-54 önde girdi.

Son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen A Milli Takım, müsabakadan 90-75 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Perşembe günü Çekya, 26 Mayıs Cuma günü Letonya ve 27 Mayıs Cumartesi günü Almanya ile hazırlık maçı yapacak.