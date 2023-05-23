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Spor
AA 23.05.2023 21:05

A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'la hazırlık maçı yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile yaptığı maçı 90-75 kazandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'la hazırlık maçı yaptı

Karşılaşmaya iyi başlayan Yunanistan, Stamolamprou, Fasoula ve Bosgana'nın basketleriyle ilk periyodu 23-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan konuk ekip, dış atışlardan bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Tilbe Şenyürek'in üst düzey performansıyla oyuna ağırlığını koyan A Milli Takım, 19. dakikada 41-40 öne geçti ve soyunma odasına 48-46 üstün gitti. Tilbe Şenyürek, maçın ilk yarısında 22 sayı kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan ay-yıldızlı takım, yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımazken, hücumda da Meltem Yıldızhan ile skor bularak son çeyreğe 67-54 önde girdi.

Son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen A Milli Takım, müsabakadan 90-75 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Perşembe günü Çekya, 26 Mayıs Cuma günü Letonya ve 27 Mayıs Cumartesi günü Almanya ile hazırlık maçı yapacak.

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