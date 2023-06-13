A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası için gün sayıyor

Organizasyon için Slovenya'ya gelen A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına grup maçlarını yapacağı Lübliyana'daki Stozice Arena'da devam etti. Başantrenör Ekrem Memnum yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenmanda milliler, taktik çalıştı.

Antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekrem Memnun, bu turnuvaya Türk kadın milli takımlarının mirası açısından çok önem verdiklerini belirterek, Türk kadın basketbolunun çok önemsenmediğini düşündüklerini kaydetti.

"Amacımız en iyisi olmak"

Memnun, milli takımın bu turnuvaya geçmişte iki kez üst üste katılma başarısı gösterdiğini ve eskisi gibi başarılı bir dönem geçirmek istediklerini aktardı.

"Hak ettiğimiz yerlerde olmamız lazım. Bu hazırlık dönemi çok yorucu oldu. Maç ve seyahat vardı hep. Deprem yaşandı, çok ağır bir süreçten geldik. Oyuncular, çok maç olunca dinlenemediler. Bunu durum tespiti olsun diye söylüyorum. Arakadaki mesafeyi kapatmak ve eşitlemek için çalışmaya erken başladık. Büyük hayallerimiz var. Çok zor olduğunu biliyoruz. Gruptaki rakipler Avrupa basketbolunda yeri olan takımlar. İşimiz zor ama kendimize çok güveniyoruz. Büyük turnuvalarda yer almak, genç kızlara ilham vermek ve onları basketbola kazandırmak için de güveniyoruz kendimize. Amacımız en iyisi olmak ama oyun bu. İşimizi doğru yaptıkça başarı kendiliğinden gelecektir. Sonuçtan çok sonucu getirecek küçük detaylara odaklanıyoruz."

Memnun, turnuvaya maç maç bakacaklarını, çok iyi hazırlandıklarını ve sakatlıklar olmasına rağmen genç oyunculara çok güvendiklerini dile getirdi.

Memnun, milli takımdaki jenerasyon değişikliğiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

"Ben takımdan 2018'de ayrıldım. Daha sonra birer birer oyuncu değiştirdik. Sonra yeni insanlar geldi. Çok daha yeni bir takımız şimdi. Hayallerimizin bazıları oldu, bazıları olmadı ama onların yerine başkaları adım attı. Ama gelmeye hazır kapasiteli oyuncular da var. Devam edecek. Önümüzdeki dönem için çok umutlu bekliyorum. Bu iş bizimle beraber sadece ileriye gidecek bundan sonra. Takımın başarıyı hak ettiğini düşünüyoruz."

"Adım adım devam etmek istiyoruz"

Takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ise çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurguladı.

"Sakatlıklarımız oldu ama bunlar her zaman sürece dahil olan şeyler. Hiçbir zaman bahane değil. Şimdi önümüzde Sırbistan maçı var. Adım adım ilerleyeceğiz. Hayallerimiz var, öncelikle Sırbistan maçını geçmek istiyoruz. En iyi pozisyonda çıkarak adım adım devam etmek istiyoruz."

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

Slovenya'nın başkenti Lübliyana ile İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenecek organizasyon, 8 grup maçıyla 15 Haziran Perşembe günü başlayacak.

D Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Lübliyana'da oynayacak Türkiye'nin maç programı şöyle:

15 Haziran 2023, TSİ 16.00 Türkiye-Sırbistan

16 Haziran 2023, TSİ 13.15 Macaristan-Türkiye

18 Haziran 2023, TSİ 21.45 Türkiye-Slovakya

Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise 19 ve 20 Haziran tarihlerinde çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.