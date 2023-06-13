Ertuğrul Doğan: Orsic ve Petkovic ilgilendiğimiz oyuncular

Başkan Ertuğrul Doğan, bir otelde yönetim kurulu üyeleri ve kulübün yetkili kurullarıyla birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Trabzonspor'un bütçesi gelirleri, giderlerini karşılamıyor"

Doğan, kulübün 25-26 Mart'ta yapılan kongresinde açıklanan borcun 2 milyar 836 milyon lira olduğunu anımsattı.

"Güncel borcumuz ise 3 milyar 32 milyon lira civarında. Burada önemli konu, yıllık faiz ana para geri ödemeleri 205 milyon lira. Yıllık kur farkı giderleri ise 150 milyon lira. Toplamda 680 milyon lira gibi gider kalemlerimiz var. Bunun içinde takım giderleri yok. Net ifadelerle şunu diyorum, Trabzonspor'un takım bütçesini içine katmadan gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bunun net şekilde bilinmesi lazım."

"Geldiğimiz günden beri 24 milyon euro borç ödedik"

Doğan, Trabzonspor'u haziran sonuna kadar 17 milyon euroluk acil ödeme beklediğini vurguladı.

"Göreve başladığımız tarihte 2023 yılı borçsuzluk yazısı alabilmek için 18 milyon ödememiz gerekiyordu. Eğer borçlar ödenmeseydi, oyuncuların serbest kalması ve bonservislerden kaynaklı zararı 55 milyon euro civarında olacaktı. Bu ödenmeseydi, kaosla karşı karşıya kalırdık. Yönetim bu borçları ödemek için sabah akşam çalışıyor. Yönetime giren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok büyük zorluklara katlanarak bu işin içine girdiler. Geldiğimiz günden beri 24 milyon euro borç ödedik. Borçların yaklaşık yarısı sponsorluklar ve loca satışlarıyla karşılandı. Geri kalan 12 milyon euro ise yönetici katkılarıyla karşılandı diyebiliriz. Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken ve bazı oyuncuların serbest kalmasına sebep olabilecek tutar 17 milyon euro. Bir kısmı toplandı ama bayrama kadar yönetimin bulması gereken 15 milyon euro daha var. Karşılığı her gün de artıyor. Trabzonspor Kulübü bunların tamamının planlamasını yaparak ilerlemek ve bunu camiasıyla paylaşmak durumunda."

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un güncel borcu 3 milyar 32 milyon TL'dir. Takım bütçesini işin içine katmadan bile, Trabzonspor’un gelirleri giderlerini karşılamıyor. pic.twitter.com/IOU4AuqDL4 — TRT Spor (@trtspor) June 13, 2023

"Hedefimiz 25 milyon euro seviyelerinde, yüzde 10 eksi veya artısı olabilir"

Doğan, başkanlık öncesi ve sonrasındaki kulübün borç durumunu değerlendirdi.

"Takım bütçemiz devraldığımız dönemde 42,9 milyon eurodur. Şampiyon olduğumuz dönem ortalama bütçe 27,5 milyon euro civarındaydı. Takım bütçesini artırmak, harcamalar yapmak illa başarılı olacaksınız anlamına gelmiyor. O dönemde bulunmuştum, kendimin de bu hatada payı olduğu için sahip çıktım ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunda benim de payım var. Takımın net bütçesi 25,5 milyon euroya indi. Yapılacak transferler var. Aramızdan gidecek oyuncular var. Hedefimiz 25 milyon euro seviyelerinde, yüzde 10 eksi veya artısı olabilir."

Doğan, Trabzonspor'un her zaman zirveye oynayan bir takım olduğunu belirtti.

"Trabzonspor, durum ve pozisyonu ne olursa olsun, her zaman zirveye oynayan bir takım oluşturmak zorunda. Sahada mücadele veren bir takım oluşturmak zorundayız. İşimiz önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil."

Altyapı konusu

Doğan, altyapıdaki revizyon çalışmalarıyla ilgili güncel durumu paylaştı.

"Altyapı, ülkemizdeki ekonomi bu duruma geldikten sonra herkesin üzerinde durması gereken çok ciddi bir konu. Altyapıdan dönem dönem bazı oyuncular çıkıyor ama bu oyuncuların belli bir planlamayla çıktığına ben inanmıyorum. Bizim dönemimizde de bu oldu. Double Pass ile 1 yıl önce anlaşma yaptık ve çok ciddi bir planlama içindeyiz. Önümüzdeki süreçte Trabzonspor'a çok ciddi yatırımlar getireceğine inanıyoruz."

Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli

Doğan, geçen yıl yayınlanması beklenen ve tamamlanamayan şampiyonluk belgeselinde son aşamaya gelindiğini aktardı.

"Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli konusu... Trabzonspor'un kuruluş tarihinde yayınlamak istiyoruz. Bugüne kadar uzadı. Geldiğimiz 3 aydan beri ciddi uğraş veriyoruz. Son rötuşlar yapılıyor. Tüm dünyanın gündemine gelecek, herkes tarafından konuşulacak bir şampiyonluk belgeseli yaptığımızdan emin olabilirsiniz. İnanılmaz bir emek var. Bunun karşılığını da göreceğimize inanıyorum."

Yeni sezon formaları 24 Haziran'da tanıtılacak

Doğan, yeni sezon formalarını 24 Haziran'da tanıtacaklarını anlattı.

"Yeni sezon formalarımız için planlama yapıyoruz. 24 Haziran'da yayınlayacağız. Türkiye'de daha önce yapılmamış ve dünyada örneğine fazla rastlamadığımız bir organizasyonla forma tanıtımı hazırlandı."

"Tüzük kongresini gerçekleştireceğiz"

Doğan, kulüpteki tüzük çalışmalarına ilişkin de görüşlerini paylaştı.

"Yeni tüzüğümüz konusunda arkadaşlarımız komisyon dahilinde çalışmaya devam ediyor. Bu tüzük kongresi diğerlerinden farklı olacak. Çünkü bakanlığın bizden istediği belli başlı konular var. Yine Trabzonspor'un kadın komisyonu kurulumunda son aşamaya geldik. Bu konuda örnek olmak istiyoruz. Bundan sonraki yönetimlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u tebrik ediyor, Giresunspor'un da lige geri dönmesini temenni ediyorum."

Başkan Doğan, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmak istediği yönünde bir bilginin kendilerine gelmediğini vurguladı.

"Maaşlarıyla ilgili serzenişlerinde haklı olduklarını söyledim ve yüzde 100 zam yaptık. Bunu KAP'a da bildirdik. Maaşı yüksek oyuncularla yolumuza devam etmeyi düşünmediğimiz için bundan sonrasında bizim açımızdan sorun olmayacak. Maaş bütçesi açısından bozulan dengenin takıma nasıl yansıdığını bu sezon görmüş olduk. Bu konuda gereken dersi çıkardık, adımlarımızı da bu yönde atıyoruz. Trabzonspor başkanlığı benim bu hayatta gelebileceğim en şerefli görev. Trabzonspor'a zarar verebilecek hiçbir olayın içinde olmam. (Federasyon genel kurulunda) Mehmet Büyükekşi dışında bir aday görünmüyor. Beni ziyaretinde, bir aday olmasa bile Trabzonspor Kulübünün rahatsızlıklarını kendisine anlattım. O da anlayışla karşıladı ve çözüm önerilerini bize sundu. Biz de bu çözüm önerilerinden tatmin olduk. Sayın Başkan'ın Türk futboluna katkıları olacağına inanıyorum. Bir aday çıksaydı da bunu söylerdim ama şu anda başka bir aday yok. Motivasyonu yüksek ve çalışıyor. Türk futboluna çok büyük katkılar sağlayacak projeleri var."

"Trezeguet ve Bakasetas'a şu an için gelen bir teklif yok"

Öte yandan, Ertuğrul Doğan isimleri transfer gündeminde olan Hırvat oyunculara ilişkin de konuştu.

"Teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteği doğrultusunda (Mislav) Orsic ve (Bruno) Petkovic ilgilendiğimiz oyuncular. Ancak iki oyuncunun da kulüpleri 4 milyon euro gibi rakamlar talep ediyor. Bu bonservis rakamlarını vermeyeceğiz. Trezeguet ve Bakasetas'a şu an için gelen bir teklif yok. Transferde bir oyuncu ile imzaladık. İki oyuncuyla imza aşamasındayız. İsimleri basına yansımış değil."