Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda milli takımın 5. eleme grubunda Slovenya, Hollanda ve Polonya ile eşleştiği belirtildi.

Grup müsabakalarının 4-5 Kasım tarihlerinde başlayacağı ve 2 Mayıs 2021'de tamamlanacağı ifade edildi.

Elemelerde 32 takım mücadele edecek. Toplam 8 grupta 4'er takım yer alacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 16 takım ile en iyi üçüncü 4 ekip şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

Ev sahibi Macaristan ve Slovakya'nın yanı sıra turnuvanın son şampiyonu İspanya ile ikincisi Hırvatistan ise organizasyona doğrudan katılacak.

2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası, 13-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.