Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.

İmza töreninin yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.

İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/bjCnd6bgaC — TFF (@TFF_Org) September 19, 2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

Stefan Kuntz, 5 yıldır Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Kuntz yönetimindeki Panzerler, 2017 ve 2021 yılında Avrupa Şampiyonu oldu.

Alman futbol adamı, 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymişti. Siyah beyazlı formayla 30 lig maçına çıkan Kuntz, 9 kez gol sevinci yaşamıştı.