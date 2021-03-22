Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara yenilenme programı uygulandı.

Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Göztepeli Halil Akbunar ve Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.

Antrenmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay-yıldızlılar, Hollanda ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın yapacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Aday kadro

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı maçlar için aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)