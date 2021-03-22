Bakırköy Ata Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Derin Toparlak, 2019'da Büyükler Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 19-21 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda da 4 kategoride Türkiye şampiyonu olurken, 1500 metredeki performansıyla bu yılın dünyadaki en iyi derecesine imza attı.

[Fotoğraf: DHA]

Havuz apneasında (nefessiz yüzme) dünya rekortmeni olan milli sporcu, hem havuz apneası hem de paletli yüzmede dünya şampiyonu olmak istiyor.

Derin Toparlak, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'ye bir gurur daha yaşatmak istediğini belirtti.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül de sporcu ve antrenörlerinin hem kendilerine hem de tüm ülkeye büyük bir gurur yaşatacağına inandığını aktardı.