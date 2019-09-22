Fransa'nın Nantes kentindeki karşılaşma, TSİ 18.00'de oynanacak. Parc des Expositions Salonu'ndaki mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Milliler, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonunda topladığı 7 puanla C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti.

İtalya ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak Fransa'daki son 16 turunda yer alma hakkını yakalamıştı.

Türkiye, İtalya'ya üstünlük kurduğu takdirde Fransa-Finlandiya maçının kazananıyla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final karşılaşması da yine Nantes kentinde oynanacak.

Kaynak: AA