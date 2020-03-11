Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede "Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler" kapsamında ertelenen yurt içi ve dışı organizasyonlar şöyle:

Atıcılık ve Avcılık: Tabanca Fransa Grand Prix (13-18 Nisan, Fransa)

Atletizm: Diamond Lig (17 Nisan, Katar), Osmangazi Tarihi Kent Koşusu (12 Nisan, Türkiye-Bursa), İzmir Maratonu (12 Nisan, Türkiye-İzmir), 16. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu (5 Nisan, Türkiye-İstanbul), Uluslararası Sur Yarı Maratonu (23 Nisan, Türkiye-Diyarbakır)

Badminton: Avrupa Gençler Ranking Turnuvası (2-4 Nisan, Hırvatistan)

Basketbol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Albert Schweitzer Turnuvası (11-18 Nisan, Almanya)

Bilardo: Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası (23-26 Nisan İspanya), 3 Bant 17 ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (10-13 Nisan, Belçika)

Bocce, Bowling ve Dart: Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası (4-13 Nisan, Hollanda), Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonası (28 Nisan-5 Mayıs, Slovenya)

Boks: Gençler Avrupa Şampiyonası (23 Nisan-3 Mayıs Karadağ)

Buz Hokeyi: 2020 IIHF Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu (19-25 Nisan, Lüksemburg)

Cimnastik: Artistik Cimnastik Uluslararası Gençler Takım Turnuvası (2-6 Nisan, Berlin), Ritmik Cimnastik Sofya Kupası Turnuvası (3-8 Nisan, Bulgaristan), Ritmik Cimnastik Dünya Kupası (14-20 Nisan, Özbekistan), Ritmik Cimnastik Prize of Yana Batyrshyna Uluslararası Turnuvası (16-20 Nisan, Azerbaycan), 1. Bükreş Açık Kupa Uluslararası Aerobik Cimnastik Müsabakası (22-27 Nisan, Romanya), Ritmik Cimnastik Ritam Cup Uluslararası Turnuvası (30 Nisan-4 Mayıs, Sırbistan)

Eskrim: Uluslararası 14 Yaş Altı Avrupa Circuit Turnuvası (4-12 Nisan, Türkiye-Antalya), Grand Prix (24-26 Nisan, Kore)

Gelişmekte Olan Spor Dalları: Avrupa Kuraş Şampiyonası (2-7 Nisan, Yunanistan), Squash Avrupa Takım Şampiyonası (14-19 Nisan, Slovenya)

Görme Engelliler: Golbol Uluslararası Turnuva ve Kamp (6-22 Nisan, Türkiye-Antalya)

Güreş: Uluslararası Zafer Kupası (10-12 Nisan, Türkiye-Antalya), Dan Kolov - Nikola Petrov (9-12 Nisan, Bulgaristan), Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası (17-19 Nisan, Türkiye-Antalya)

Hava Sporları: Yamaç Paraşütü Dünya Mesafe Yarışması (24 Mart-4 Nisan, Brezilya), Mercimektepe Cross Country Yamaç Paraşütü Şampiyonası (15-19 Nisan, Tokat)

Kano: Akarsu Slalom Uluslararası Turnuva (4-5 Nisan, Makedonya)

Karate: Marmara Cup (21-21 Nisan, Türkiye-İstanbul), Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası (24-26 Nisan, Türkiye- İstanbul), Premier Lig (17-19 Nisan, İspanya)

Kick Boks: Avusturya Klasik 2020 Wako Dünya Kupası (24-26 Nisan, Avusturya), 5. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvası (1-5 Nisan, Türkiye-Antalya), 2020 Okyanusya Şampiyonası (17-19 Nisan, Avustralya)

Kürek: Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları (4-5 Nisan, Hırvatistan)

Masa Tenisi: Belçika Açık (15-19 Nisan, Belçika)

Motosiklet: Dünya Supersport Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Supersport 300 Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Superbike Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya Superbike Şampiyonası Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda), Moto3 Dünya Şampiyonası Arjantin Yarışı (17-19 Nisan, Arjantin), İspanya Superbike Şampiyonası Jerez Yarışı (4-5 Nisan, İspanya), Dünya Supersport Şampiyonası Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda), Moto3 Dünya Şampiyonası ABD Yarışı (3-5 Nisan, ABD)

Okçuluk: Kahraman Bagatır İlkbahar Okları (1-4 Nisan, Türkiye-Antalya), 2020 Veronica's Cup Uluslararası Okçuluk Turnuvası (23-26 Nisan, Slovenya)

Okul Sporları: ISF Dünya Liseler Kros Şampiyonası (18-24 Nisan, Slovakya)

Otomobil Sporları: Shell Helix Türkiye Ralli / Balkan/Esok Ralli Kupası (23-25 Nisan, Türkiye-Eskişehir)

Özel Sporcular: Trisome Oyunları (31 Mart-7 Nisan, Türkiye-Antalya)

Rafting: Avrupa Şampiyonası (27-30 Nisan, İtalya)

Su Topu: U19 Avrupa Elemeleri (2-5 Nisan, Türkiye-İstanbul)

Tekvando: İspanya Açık Tekvando Turnuvası (21-21 Mart, İspanya)

Tenis: Alaaddin Karagöz Cup (30 Mart-5 Nisan, Türkiye-Antalya), Nurcan Sertkaya Cup (16-22 Mart, Türkiye-Antalya), Turk Nippon Cup (23-29 Mart, Türkiye-Antalya), W15 Shine Brazil Tenis Cup (16-22 Mart, Türkiye-Antalya), W15 Ahmet Ergun Cup (23-29 Mart, Türkiye-Antalya), Tennis Europe Alaaddin Karagöz Cup (30 Mart-5 Nisan, Türkiye-Antalya), W15 Antalya Tennis Organisation Cup (6-12 Nisan, Türkiye-Antalya), J3 Istanbul Soul Cup International (7-12 Nisan, Türkiye-İstanbul), M15 Antalya Tennis Organisation Cup (13-19 Nisan, Türkiye-Antalya), J3 Istanbul Soul International J3-1 (14-19 Nisan, Türkiye-İstanbul), M15 Antalya Tennis Organisation Cup (20-26 Nisan, Türkiye-Antalya), Tenis J3 Istanbul Ted ITF Junior Cup (27 Nisan-2 Mayıs, Türkiye-İstanbul), W15 Antalya Tennis Organisation Cup (27 Nisan-3 Mayıs, Türkiye-Antalya), Tennis Europe 23 April Cup (13-19 Nisan, Türkiye-Antalya), Tennis Europe Çukurova Cup (20-26 Nisan, Türkiye-Antalya)

Üniversite Sporları: Dünya Üniversite Sporları Dünya Üniversiteler Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (23-27 Mart, Finlandiya)

Voleybol: FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Kayseri Etabı (12-15 Mart, Kayseri), CEV Kar Voleybol Avrupa Şampiyonası (9-12 Nisan, Avusturya), 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası (24-26 Nisan, Hollanda), 20 Yaş altı Erkekler Avrupa Şampiyonası (30 Nisan-2 Mayıs, Romanya), 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası (30 Nisan-2 Mayıs, Finlandiya)

Wushu: Kyukushin Avrupa Şampiyonası (26-30 Mart, Türkiye-İstanbul)

Yelken: Gençler Avrupa Şampiyonası (5-18 Nisan, Portekiz), TECNO 293 Avrupa Şampiyonası (10-20 Nisan, Fransa), Sof Hyers Regatta (18-30 Nisan, Fransa)

Yüzme: Multination Gençler Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Yunanistan), Multination Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Ukrayna)