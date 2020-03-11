Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık tutuldu.

Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, pas ve koordinasyon uygulamalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Pazartesi günü yapılan antrenmanda sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük çalışmaya katılmadı.

İlk bölümün ardından sol arka alt adalesini işaret ederek Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce ile konuşan Henry Onyekuru, idmanı yarıda bıraktı.

Terim, antrenman öncesinde Yener İnce ile bir süre görüştü. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Adem Büyük ve Onyekuru'nun sağlık durumu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü antrenmana katılmayan Adem Büyük'ün durumuna ilişkin, "Adem Büyük'ün, gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." denildi.

Antrenmanı tamamlayamayan Henry Onyekuru'nun Beşiktaş derbisi öncesi durumuyla ilgili olarak da, "Onyekuru, sağ-sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak." ifadeleri kullanıldı.