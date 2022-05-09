Valilikten yapılan açıklamada, kırsaldaki çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Demir Grup Sivasspor'un desteğiyle 2019 yılında "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi'' hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Proje kapsamında öğretmenleri nezaretinde köy ve ilçelerden Sivas'a gelen öğrenciler hem şehrinin kültürel ve turistik yerlerini gezdiği hem de şehrin takımı Sivasspor'un karşılaşmalarını tribünden takip etti.

Bu çerçevede, 11 Mayıs Çarşamba günü de Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 8 bin öğrenci tribünlerdeki yerini alacak.

Vali Salih Ayhan da açıklamada, projeyle bugüne kadar yaklaşık 80 bin öğrencinin hem şehri gezdiğini hem de Sivasspor karşılaşmalarını izlediğini hatırlattı.

"Çocuklarımızın taraftarlık kültürünü kazanmaları, şehre aidiyetlerinin şehrin takımı ile artırılması, kırsaldaki öğrencilerimizin ilimizin kültürel değerleri ile tanışmaları amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizi, tribünlerde dev bir sosyal projeye dönüştürdük. Sivasspor’un maçları için kırsaldan gelen öğrencilerimiz şehrimizi geziyor, sonrasında da tribünde takımlarına destek oluyor."