7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Erdem Can oldu

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 42 yaşındaki Can, 7Days Avrupa Kupası'ndaki meslektaşları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-23 sezonun en iyi başantrenörü oldu.

Can, normal sezonu 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan, play-off'taki 3 maçını da geriden gelip kazanan Türk Telekom'u, Avrupa kupalarındaki ilk finaline taşıdı.

Erdem Can, 2008-09 sezonunda Benetton Treviso'nun başındayken ödülü kazanan Oktay Mahmuti'den sonra bunu başaran ikinci Türk başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Türk Telekom ile İspanyol kulübü Gran Canaria arasındaki final maçı, 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.