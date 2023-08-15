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Spor
AA 15.08.2023 12:24

6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı

6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de başladı.

6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 17 ülkeden bin 125 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'ün yaptığı açıklamada, yoğun katılımlı bir şampiyona gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şampiyonanın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendiğini belirten Akyüz, 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Akyüz, şampiyonaya yerli ve yabancı sporcuların ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"300'ün üzerinde yabancı sporcu katılıyor. Bu rekor bir sayı. Ancak dünya ve Avrupa şampiyonalarında bu kadar yabancı sporcu katılır. Türkiye'den yaklaşık 850 sporcu katılıyor. Bu sporun gelişmesi adına önemli bir şampiyona. Gençlerimizi sporla yetiştirme açısından federasyon olarak birçok çalışma yapıyoruz."

Şampiyona 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

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