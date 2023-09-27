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Spor
AA 27.09.2023 13:59

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki (Tour of Türkiye) Kumluca bölümü için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı
[AA Arşiv]

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayıp, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

Turun, bir bölümünün geçileceği Kumluca ilçesinde, Kaymakam Tekin Erdemir başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaymakam Erdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, 9 Ekim günü yapılacak Kemer-Kalkan etabı sırasında, ilçelerinde trafik ve sağlık yönünden herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kurumlar arası intizamın sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

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