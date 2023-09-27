58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayıp, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

Turun, bir bölümünün geçileceği Kumluca ilçesinde, Kaymakam Tekin Erdemir başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

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Kaymakam Erdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, 9 Ekim günü yapılacak Kemer-Kalkan etabı sırasında, ilçelerinde trafik ve sağlık yönünden herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kurumlar arası intizamın sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.