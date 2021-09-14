Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 kulüp PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Süper Lig'den 5 kulüp çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.
İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep'in, ligde son hafta oynadıkları karşılaşmalardaki talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
Trabzonspor ve Aytemiz Alanyspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği açıklandı.
Etiketler: TFF
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