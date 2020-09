Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 57 ülkeden sporcuların katılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından oyunların videosunu paylaşarak, "Medeniyetlerin buluşma noktası Türkiye, sporun birleştirici gücüyle 57 ülkeden 3 bini aşkın sporcuyu Konya'da buluşturacak. Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'na son 1 yıl." ifadelerine yer verdi.

Melting pot of civilizations, Turkey will unite 3.000 athletes from 57 countries in Konya with the power of sports.



Only 1 year to go until the Konya 2021 Islamic Solidarity Games! #1YearToGo