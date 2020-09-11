Haber Giriş: Kaynak: AA
5. İslami Dayanışma Oyunları için geri sayım başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerine ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın başlamasına bir yıl kaldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 57 ülkeden sporcuların katılacağı belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından oyunların videosunu paylaşarak, "Medeniyetlerin buluşma noktası Türkiye, sporun birleştirici gücüyle 57 ülkeden 3 bini aşkın sporcuyu Konya'da buluşturacak. Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'na son 1 yıl." ifadelerine yer verdi.
Melting pot of civilizations, Turkey will unite 3.000 athletes from 57 countries in Konya with the power of sports.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 10, 2020
Only 1 year to go until the Konya 2021 Islamic Solidarity Games! #1YearToGo
Etiketler: İslami Dayanışma OyunlarıSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:18
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