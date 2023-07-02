47. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Tanju Gemici oldu

Yapraklı Belediyesi tarafından Yapraklı Yaylası'nda gerçekleştirilen organizasyona 12'si başpehlivan olmak üzere 450 güreşçi katıldı.

Finalde Recep Kara'yı yaklaşık 15 dakika süren güreşin ardından mağlup eden Tanju Gemici, başpehlivan oldu.

Güreşlerde Ali Rıza Kaya ve Serdar Yıldırım ise üçüncülüğü paylaştı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ata sporlarına sahip çıktıklarını için mutlu olduklarını dile getirerek, organizasyonu gelecek kuşaklara aktarmaları gerektiğini söyledi.

Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör de 47'ncisini düzenledikleri organizasyonu bundan sonra daha da geliştirip sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

Türkiye Güreş Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ayhan da atalarının bin yıldır güreşi sürdürdüğünü vurgulayarak, kendilerinin de belli kurallar ve statülerini değiştirmeden özünü koruyarak bunu belirli yerde tutmaları gerektiğini ifade etti.