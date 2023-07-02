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Spor
AA 02.07.2023 00:02

Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 11. gününü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamlayan milli sporcuları kutladı.

Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Bakan Bak, Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda bugün madalya kazanan milli sporcular için yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcularımız, önemli derecelere imza atarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, 3. Avrupa Oyunları'nda da şampiyon olarak madalya koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Bir diğer boksörümüz Samet Gümüş ise gümüş madalya kazandı. Kick boksta ise milli sporcularımız Funda Güleç, Cevat Kır ve Recep Men, bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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