Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.07.2023 03:15

Yapraklı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Tanju Gemici oldu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde düzenlenen 47. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Tanju Gemici kazandı.

Yapraklı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Tanju Gemici oldu

Yapraklı Belediyesi tarafından Yapraklı Yaylası'nda gerçekleştirilen organizasyona 12'si başpehlivan olmak üzere 450 güreşçi katıldı.

Finalde Recep Kara'yı yaklaşık 15 dakika süren güreşin ardından mağlup eden Tanju Gemici, başpehlivan oldu.

Güreşlerde Ali Rıza Kaya ve Serdar Yıldırım ise üçüncülüğü paylaştı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ata sporlarına sahip çıktıklarını için mutlu olduklarını dile getirerek, organizasyonu gelecek kuşaklara aktarmaları gerektiğini söyledi.

Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör de 47'ncisini düzenledikleri organizasyonu bundan sonra daha da geliştirip sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

Türkiye Güreş Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ayhan da atalarının bin yıldır güreşi sürdürdüğünü vurgulayarak, kendilerinin de belli kurallar ve statülerini değiştirmeden özünü koruyarak bunu belirli yerde tutmaları gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
Çankırı Güreş
Sıradaki Haber
Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor
15:25
Suudi Arabistan: Hacda kutsal mekanlardaki yer dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacak
15:17
THY'den günlük yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor beklentisi
15:12
Emniyet şeridi ihlalleri dronla tespit ediliyor
15:33
Bayramda Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
15:03
Fransa'daki protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı
Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
FOTO FOKUS
Karga yavrusuyla dostluğu görenleri şaşırtıyor
Karga yavrusuyla dostluğu görenleri şaşırtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ