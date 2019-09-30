Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "4. Etnospor Kültür Festivali"nin her yaş grubundan 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek. Her yaş grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek.

Festival, bu yıl Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite festival alanında sahne alacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.

Etnospor nedir?

Etnospor, oyunun giderek endüstrileştiği günümüzde, geleneksel kültürlerden süzülüp bugüne dek ulaşan, içerisinde yerel kimliklere has pek çok öge barındıran sportif etkinlikleri ifade eden kapsayıcı bir terim.

Etnospor'da halk kültürlerine has özgünlükleri korumak, ilk amaç olarak öne çıkıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan ve bünyesinde halihazırda 7 ülkeden 18 federasyonu barındıran Dünya Etnospor Konfederasyonu da 2016 yılından itibaren her yıl kadim sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla birçok farklı milletin temsil edildiği Etnospor Kültür Festivali'ni düzenliyor. Festival, spor müsabakalarının yanı sıra farklı kültürlerin geleneksel yemeklerini de ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor.

Kaynak: AA