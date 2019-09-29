Spor
Milli atlet Ramil Guliyev yarı finalde29 Eylül 2019 Pazar 20:18 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 20:32
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 20.27'lik derecesiyle ikinci olan son Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.
Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 20.50'de yarı finalde koşacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Ramil Guliyev 17. Dünya Atletizm Şampiyonası