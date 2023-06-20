3. Avrupa Oyunları Polonya'da başlayacak

Tarihte ilk kez 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan, daha sonra da 2019'da Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen oyunlar, 4 yılda bir gerçekleşiyor.

Merkezinin Krakow olacağı 3. Avrupa Oyunları, Polonya'da Malopolska bölgesini kapsayan toplam 13 şehirde düzenlenecek. Oyunlara 48 Avrupa ülkesinden 7 binden fazla sporcu katılım gösterecek.

Oyunlarda bugün atletizm ve plaj hentbolunda müsabakalar başlayacak. 3. Avrupa Oyunları'nın resmi açılışı ise 21 Haziran Salı günü Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda TSİ 21.30'da yapılacak. Açılış töreninde konserlerin yanı sıra çeşitli görsel şovlar da gerçekleştirilecek.

3. Avrupa Oyunları, 2 Temmuz'da yine Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşecek kapanış töreniyle sona erecek.

Türkiye rekor katılım sağlayacak

Türkiye, rekor sporcu sayısıyla oyunlara katılım gösterecek.

2015 ve 2019'a göre sporcu sayısı artan ay-yıldızlı ekibi, 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu temsil edecek. Milli sporcular, toplam 19 branşta mücadele edecek.

2024 Paris yolu Polonya'dan geçiyor

3. Avrupa Oyunları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 10 branşta kota verecek.

Paris'in yolunun Polonya'dan geçeceği oyunlarda atıcılık, boks, break dans, kano (akarsu slalom), masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, 7'li ragbi, artistik yüzme, atlama branşlarında doğrudan olimpiyat kotası dağıtılacak.

Badminton, 3x3 basketbol, bisiklet (BMX, Dağ), eskrim, judo, tekvando ve triatlon branşlarında ise sporcular 2024 Paris için kota puanı almaya çalışacak.

Ayrıca artistik yüzme, atletizm (takımlar), badminton, kano durgunsu, kano akarsu slalom, bisiklet-BMX, dağ bisikleti, atlama, judo (karma takım), modern pentatlon, teqball branşları ise Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.

Dikkat çeken branşlar

Son dönemde popüler olan teqball branşı ile ilk kez 2024 Paris'te olimpik spor olacak break dans, oyunların dikkati çeken branşları olarak ön plana çıkıyor.

Masa tenisine benzer bir oyun olan fakat ikişer kişiden oluşan takımlarla yapılan teqball branşı, 2014'te ilk kez Macar sporcular tarafından oynandı. Eski yıldız futbolcular Ronaldinho, Carles Puyol, William Gallas, Luis Figo ve Robert Pires'in tanıtım elçiliği yaptığı branşta Avrupa Oyunları'nda 21 ülke mücadele edecek. Bu organizasyon aynı zamanda teqball branşının Avrupa şampiyonası olma özelliğini de taşıyacak.

İlk kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda olacak break dans branşı da Avrupa Oyunları'nda olacak ve kota müsabakaları yapılacak.