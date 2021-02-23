Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Asya Futbol Konfederasyonu’nun iki yılda bir gerçekleştirilen şampiyonanın 2022'de Taşkent’te düzenlenmesine onay verdi.

2013’ten beri düzenlenmekte olan 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası’na aynı yıl Umman, 2016’da Katar, 2018’de Çin, 2020’de de Tayland ev sahipliği yapmıştı.