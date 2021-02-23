Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası Özbekistan’da yapılacak
Özbekistan, 2022 yılında 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.
Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Asya Futbol Konfederasyonu’nun iki yılda bir gerçekleştirilen şampiyonanın 2022'de Taşkent’te düzenlenmesine onay verdi.
2013’ten beri düzenlenmekte olan 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası’na aynı yıl Umman, 2016’da Katar, 2018’de Çin, 2020’de de Tayland ev sahipliği yapmıştı.
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