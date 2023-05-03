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Spor
AA 03.05.2023 14:53

2023'te en çok kazanan sporcu Cristiano Ronaldo

Bu yıl dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu arasında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, zirvede yer aldı.

2023'te en çok kazanan sporcu Cristiano Ronaldo
[Fotograf: AA]

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un, 2023 yılının en çok kazanan sporcuları listesinde ilk 3 sırada, yıldız futbolculara yer verildi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran Ronaldo, 136 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.

Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası zaferi yaşayan Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Lionel Messi 130 milyon dolarlık kazancıyla ikinci, PSG'den takım arkadaşı Fransız yıldız Kylian Mbappe ise 120 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James (119,5 milyon dolar) ve "Canelo" lakaplı Meksikalı boksör Saul Alvarez (110 milyon dolar) listede ilk 5'e giren diğer sporcular oldu.

Tenisten geçen yıl emekliye ayrılmasına rağmen İsviçreli Roger Federer, 95,1 milyon dolarlık kazancıyla listede ilk 10 içinde kalmayı başardı.

İlk 10 sırada yer alan sporcular şöyle:

1- Cristiano Ronaldo (Futbolcu) 136 milyon dolar

2- Lionel Messi (Futbolcu) 130 milyon dolar

3-Kylian Mbappe (Futbolcu) 120 milyon dolar

4- LeBron James (Basketbolcu) (119,5 milyon dolar)

5- Saul Alvarez (Boksör) (110 milyon dolar)

6- Dustin Johnson (Golfçü) (107 milyon dolar)

7- Phil Mickelson (Golfçü) (106 milyon dolar)

8- Stephen Curry (Basketbolcu) (100,4 milyon dolar)

9- Roger Federer (Tenisçi) (95,1 milyon dolar)

10- Kevin Durant (Basketbolcu) (89,1 milyon dolar)

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