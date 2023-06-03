2023 Türkiye Pist Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk pist randevusunda, "maxi grup"ta 5, "süper grup"ta ise 7 sporcu mücadele ediyor.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti. İlk gün, sıralama turlarının ardından maxi grup ve süper grup ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlanacak.

Organizasyon, yarın gruplardaki ikinci yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.