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Spor
AA 10.09.2023 15:05

2023 FIBA Dünya Kupası'nda Kanada bronz madalya kazandı

Kanada Basketbol Milli Takımı, ABD'yi uzatmada 127-118 yenerek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

2023 FIBA Dünya Kupası'nda Kanada bronz madalya kazandı

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan üçüncülük maçında 5'i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile Kanada karşı karşıya geldi.

Maçın ilk çeyreğini 34-25 önde geçen Kanada, soyunma odasına da 58-56 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyodun 91-82 Kanada lehine geçildiği karşılaşmada ABD son çeyrekte farkı kapattı ve normal süre 111-111 berabere tamamlandı. Uzatmada rakibine 127-118 üstünlük kuran Kanada, tarihinde ilk kez bronz madalyaya uzandı.

ABD, 2019'un ardından bu turnuvadan da madalyasız ayrıldı.

Kanada'da Dillon Brooks 39 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı olurken, Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Anthony Edwards'ın 24 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu ABD'de ise Austin Reaves 23 sayı, 5 ribaunt, Mikal Bridges 19 sayı, 9 ribauntla oynadı.

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