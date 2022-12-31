Spor Toto Süper Lig'de 18 sene sonra geçen sezon yolları kesişen İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay, sezon sonunda el ele 1. Lig'e düştü.

Göz-Göz, 5 yıllık Süper Lig macerasının ardından 2022'de lige mendil sallarken, 18 yıl sonra en üst kategoriye çıkmayı başaran Altay'ın macerası da kısa sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, tek sezonluk Süper Lig heyecanından sonra 1'inci Lig'e döndü. Yıllardır 1'inci Lig'in gediklisi olan Balıkesirspor ve Menemenspor, geçen sezon 2'nci Lig'e düşmekten kurtulamadı.

Süper Lig'den başladığı düşüşü durduramayıp 3 yıl içinde 3 lig birden düşen Akhisarspor, 2022'de kendisini 3'üncü Lig'e buldu. Turgutluspor da 3'üncü Lig'e düşerken, Kızılcabölükspor, 9 yılık 3'üncü Lig serüveni sonrası 2022'de kendisini amatörde buldu.

4 şampiyon çıktı

Futbolda 2022 yılında 7 Ege takımımı küme düşerken, 4 takım ise üst lige çıkmayı başardı. En büyük başarıyı 2. Lig'de play-off finalinden tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan Bodrumspor kazandı.

Futbolda ilk kez adından söz ettiren Muğla temsilcisi, 1. Lig'de de 2022 yılını Süper Lig yarışında tamamlayıp 2023 yılına umutlu girdi.

Fethiyespor, geçen sezon 2. Lig'den yine play-off finalini kazanıp 2. Lig'e çıkarken, Efeler 09 SFK ve Ayvalıkgücü Belediyespor, isimlerini Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yazdırdı.

Utandıran derbi

2022 yılında Ege futbolunda en çok konuşulan olay, 27 Kasım'da Spor Toto 1. Lig'de oynanıp tüm Türkiye'yi dehşete düşüren Göztepe-Altay derbisi oldu.

Geçen sezon Süper Lig'den birlikte küme düşen İzmir'in iki ezeli rakibini 1. Lig'de 2022-2023 sezonunda karşı karşıya getiren ilk derbi, futbola kara bir utanç gecesi olarak geçti.

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022 akşamı oynanan maçta holiganların çıkardığı tribün terörü dünya çapında ses getirdi.

Maçın henüz ilk 20 dakikası içinde Altay tribününden atılan bir işaret fişeği, maraton tribündeki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet edip ağır yaralandı.

Kanlar içinde yerde kalan Çakır'ın hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı esnada sahaya giren bir Göztepe taraftarı da söktüğü korner direği bayrağıyla tüm sahayı koşarak bayrak direğini Altay kalecisi Ozan'ın kafasında kırdı.

Olaylar nedeniyle tatil edilen derbi sonrası iki takım da Futbol Federasyonu tarafından hükmen mağlup ilan edildi. Holiganlar yüzünden Altay 6, Göztepe 4 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Salonda 2 kupa

Salon sporlarında Ege takımları 2022'de 2 önemli şampiyonluk yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak 5 yıllık kısa tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Voleybolda Ege'nin en başarılı ekibi Arkas Spor'un 11 yıllık Kupa Voley hasreti 2022'de bitti. Mavi-beyazlı İzmir temsilcisi geçen sezon 13 Nisan 2022'de Sivas'ta oynanan finalde Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek Kupa Voley'i 2009 ve 2011'den sonra üçüncü kez müzesine götürdü.