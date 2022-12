Hidayet Türkoğlu, 2022 yılındaki faaliyetleri ile 2023 yılındaki proje ve hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu. Türkoğlu, Türk basketbolu için verimli geçen bir yılı geride bıraktıklarını anlattı.

"Birçok önemli projeye ve büyük atılımlara imza attığımız 2022 yılını geride bırakırken, yeni yılı sevinçle karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Hidayet Türkoğlu, 2023 yılının, Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"2023, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olması vesilesiyle milletimiz için taşıdığı anlamın yanında Abdi İpekçi Spor Salonu arazisinde inşaatı devam eden ve bu yıl hizmete girmesi öngörülen tesisimiz dolayısıyla Türk basketbolu için de yeni bir dönüm noktası olacak. İnşaat çalışmalarında büyük aşama kaydedilen Basketbol Gelişim Merkezi tamamlandığında spor tarihimize geçecek bir yapı olacak. Bu dev tesisi Cumhuriyet'imizin 100. yılında ülkemize kazandıracağımız için çok heyecanlıyız. Çok kıymetli destekleri için, Türk basketbolunun gelişmesi adına bizimle aynı heyecanı paylaşan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mıza ve Sayın TOKİ Başkanı'mıza bir kez daha teşekkür ederim."

Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde 10 bin kişilik büyük bir spor salonu, milli takımlar için bin kişilik antrenman ve maç salonunun yanı sıra yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 altyapı salonunun yer alacağını aktardı.

"İstanbul'daki bütün altyapı maçları şehrin ulaşım olanakları en kolay yerinde oynanacak. Buraya yakınlarının maçlarını izlemeye gelenler, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, yeme, içme ve eğlence alanlarıyla nitelikli ve güzel vakit geçirebilecek. Bunun yanında daha önce sadece kamp dönemlerinde birlikte olabilen altyapı, genç ve A milli takımlarımız, bu tesis sayesinde her zaman bir araya gelme ve çalışma imkanı elde edecek. Altyapı sporcularımız sadece milli takımların toplanma ve kamp dönemlerinde değil istedikleri zaman TBF'nin profesyonel ekibinin gözetiminde çalışabilecek, beslenme ve fitness gibi konularda destek alabilecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alacak otel ve kamp merkezi sayesinde daha önce yurt dışında yapılan kamplar artık kendi tesisimizde yapılarak, ekonomik olarak tasarruf sağlanacak. Burası sadece bir spor tesisi olmanın çok ötesinde sporla hayatın iç içe olduğu, şehrin kalbinde 15 bin metrekare yeşil alanıyla maçlar, turnuvalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 7 gün 24 saat yaşayan bir alan olacak."

Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolunun geleceğine yön verecek bir proje olacağının altını çizdi.

"Bu tesis, daha fazla genç sporcuyu basketbola kazandıracak ve milli takımlar düzeyinde kalıcı başarının sağlanması için basketbolumuza önemli katkılar sağlayacaktır."

"10 yıla damgasını vuracak bir jenerasyon geliyor"

Hidayet Türkoğlu, genç takımlarda görev alan yetenekli oyuncuların da katılımıyla A Milli Basketbol Takımı'nın gelecek 10 yıla damga vuracağına inandıklarını dile getirdi.

Türkoğlu, ay-yıldızlı takımın 2022 yılında Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde mücadele ettiğini hatırlattı.

"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası eleme maçlarında şanssız sonuçlar almış olsak da millilerimizin ortaya koyduğu mücadele ve performans herkesin takdirini kazandı. Gelecek maçlarda bu mücadeleyi sonuca da yansıtacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yaz oynanacak Olimpiyat Oyunları ön eleme maçları için takımımız ve teknik kadromuz çalışmalarını sürdürüyor. Biz de kendilerine destek oluyoruz. Genç ve potansiyeli oldukça yüksek oyunculardan kurulu bir milli takımımız var. Bunun yanında milli takımlarımızın alt yaş kategorilerinde de önümüzdeki yıllarda A Milli Takım formasını giymesini beklediğimiz oldukça yetenekli basketbolcular yetişiyor. Bildiğiniz gibi 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'mız bu yaz İzmir'de Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 18 ve 20 yaş altı takımlarımızda başarılarıyla gurur duyduğumuz, bütün dünyanın dikkatini çeken genç yıldızlarımız mevcut. İnanıyorum ki 1-2 yıl içinde bu gençlerimiz de zaten yaş ortalaması oldukça düşük olan A Milli Takımı'mıza eklendiğinde, Avrupa'da ve dünyada önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak bir jenerasyon çıkaracağız."

Türkoğlu, A Milli Kadın Takımı'nın 2022 yılında Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı 4 maçı da kazanarak kendilerini gururlandırdığını anlattı.

"16 yaş altı ile 20 yaş altı milli takımlarımız da güzel mücadele ve başarılı performanslarının ardından Avrupa Şampiyonası A Ligi'ne yeniden yükseldi. Erkeklerde olduğu gibi kadın basketbolunda da geleceğe daha umutlu ve güvenle bakıyoruz."

"Liglerimiz Avrupa'nın en kaliteli ligleri arasında gösteriliyor"

Hidayet Türkoğlu, Türkiye'de basketbol liglerinin bu sene de büyük bir mücadeleye sahne olduğunu anlattı.

"Tarafsız bütün otoriteler hem kadınlarda hem de erkeklerde ligimizi Avrupa'nın en kaliteli ligleri arasında gösteriyor. Türkiye; NBA, Avrupa Ligi ve İspanya Ligi ile birlikte bütçe, başarı ve ilgi anlamında basketbolda dünyada ilk 4'te yer alıyor. Özellikle son yıllarda artan basketbol yatırımı ile kulüplerimize daha büyük finansman yaratabiliyor, kulüpler arası rekabeti daha sıcak tutabiliyoruz. Bu da seyircimizin ilgi ve alakasına pozitif etki ediyor. Nielsen'in dünya çapında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye, ülkeler bazında basketbolun en çok sevildiği ikinci ülke konumunda. Bunu daha da geliştirmek adına tüm paydaşlarımızla projeler üretmeye devam ediyoruz."

Türkoğlu, Türk kulüplerinin Avrupa'daki başarılarının ülkedeki basketbol kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

"Bu vesileyle geçtiğimiz sezon Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynayan Fenerbahçe'yi, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final'de yer alan Çukurova Basket ve Galatasaray'ı bir kez daha kutluyorum. Erkeklerde üst üste ikinci kez THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Anadolu Efes'i, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'ni, ULEB Avrupa Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Frutti Extra Bursaspor'u tebrik ediyorum. Kulüplerimizin Avrupa sahnesindeki başarılarının bu sezon da artarak sürmesini diliyoruz."

"Dijital dönüşüm projemiz, Türk basketboluna büyük bir değer katacak"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun her eve girmesi ve daha çok izleyicinin basketbolla buluşmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

"Bu sezondan itibaren önümüzdeki 3 yıl, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları konusunda beIN Sports ile anlaştık. Spor yayıncılığı konusunda ülkemizin en önemli kurumlarından, basketbol yayıncılığında da kabul ve takdir görmüş bir tecrübe sahibi beIN Sports, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan bütün maçları canlı yayınlarla ekrana getiriyor. Bu maçlardan her hafta iki tanesi şifresiz olarak basketbolseverlere ulaşıyor. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta iki maç Sports TV'de, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde de her hafta iki maç TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanıyor."

Türkoğlu, dijital yayınlarının kalitesini artırmak amacıyla önemli bir teknolojik atılım yaptıklarını aktardı.

"Türkiye'de 15 farklı şehirdeki toplam 25 salona yapay zeka otomasyon kamera sistemi kurduk. Bu kameralar yapay zeka teknolojisiyle topu ve kalabalığı algılayarak çalışıyor ve 4K kalitesinde çekim yapabiliyor. Bu sayede salonlarımızda herhangi bir teknik personel olmaksızın tüm karşılaşmalarımızı kayıt altına alıyor ve canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu sisteme yine teknolojik bir eklenti gerçekleştirerek TBL ve KBSL karşılaşmalarının canlı anlatımlarla yayınlanmasını sağlayacağız. Henüz NBA'de bile kullanılmayan bu dijital dönüşüm projemizin Türk basketboluna büyük bir değer katacağına inanıyoruz."

"Sponsorluk sayımız yüzde 70 oranında artış gösterdi"

Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun finansal ve idari olarak sağlam temellere oturması için göreve geldikleri günden bu yana etkili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Sponsorluk sayımız yüzde 70 oranında artış gösterdi. İmzaladığımız yeni sponsorluk anlaşmaları ve iş birlikleriyle kulüplerimizin mali olarak desteklenmesini, basketbolumuzun geniş kitlelere ulaşmasını sağladık. Sadece 2022 yılında 23 sponsorluk anlaşması imzaladık. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'miz ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'miz yeni isim sponsorlarıyla marka değerlerini yükseltmeye devam etti. Türk basketboluna güvenen ve basketbol ile daha geniş kitlelere ulaşmayı tercih eden bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 2022, gelecek adına önemli adımlar attığımız, basketbolumuz için idari ve mali olarak elde edilen kazanımları üstüne katarak sürdürdüğümüz, her ne kadar A Milli Takımımızla beklediğimiz sonuçları alamasak da kulüp takımları düzeyinde Avrupa sahnesinde hepimizi gururlandıran başarılar kazandığımız bir yıl oldu. 2023 yılı da Türk basketbolu ve milli takımlarda kalıcı başarının sağlanması için önemli adımlar atacağımız bir yıl olacak."