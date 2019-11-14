2019 yılında futbolda yaprak dökümü yaşandı. Birçok dünya yıldızı, yeşil sahalara veda etti. Son olarak İspanyol forvet David Villa, futbolu bırakacağını açıkladı.

2019'da aktif futbol yaşamına son veren yıldızlardan biri de Samuel Etoo'ydu. Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formalarını da terleten Kamerunlu yıldız, kariyerini Katar'da noktaladı.

2013 - 2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder de 2019 yılında futbolu bıraktı. Hollandalı 10 numara, son olarak Al Gharafa forması giymişti.

Kariyerini bu yıl Katar'da noktalayan bir başka yıldız da Xavi oldu

Barcelona'da bir çok başarıya imza atan İspanyol oyuncu, son olarak Al Sadd formasını terletmişti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Robin van Persie de futbola 2019'da 35 yaşında veda etti. Geçen yıl devre arasında Feyenoord'a dönen Hollandalı, kariyerini altyapısından yetiştiği bu kulüpte sonlandırmıştı.

Bu isimlerin yanısıra 2019'da bir çok yıldız daha futbol kariyerlerine nokta koydu.

Atletico Madrid, Chelsea, Milan, Liverpool gibi devlerde forma giyen Fernando Torres; Bayern Münih ile bir çok kupa kaldıran Robben ve Şıvanştager; Juventus'un İtalyan yıldızları Marchisio ve Barzagli; Chelsea ve Arsenal'in kalesini koruyan Petr Cech profesyonel kariyerlerini bu yıl sonlandırdı.

Kaynak: TRT SPOR