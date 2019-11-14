Avrupa’nın en yaşlı ligi olan Süper Lig’de gençler sahaları renklendirmeye başladı. 11 haftada takımlar 21 yaş ve altı 24 futbolcuya şans verdi. Bu sayı Türk futbol tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Geçen sezonun aynı döneminde 12 genç, 2017-2018 sezonunda 18 genç, 2016-2017 sezonunda da 14 genç, yeteneklerini gösterme fırsatı bulmuştu.

Böylece Süper Lig’de geçen sezonun iki katı genç futbolcu sahalarda boy gösterdi.

Geride kalan 11 haftada Süper Lig’de 15 ve 17 yaşlarında birer, 18 yaşında iki, 19 yaşında yedi, 20 yaşında on üç ve 21 yaşında on dört futbolcu süre aldı.

Şans bulan gençler arasında 2 isim öne çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 15 yaşındaki oyuncusu Emre Demir Gençlerbirliği karşısında attığı golle Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.

Genç yetenek, aynı zamanda bu sezon Avrupa’da gol sevinci yaşayan en genç futbolcu olmayı başardı.

Emre Demir’in tarihe geçen golünün pasını da 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz’ın vermesi anlamlıydı.

Çaykur Rizespor’da Antalyaspor maçının 56’ncı dakikasında oyuna giren 19 yaşındaki kaleci Zafer Görgen de izleyenlerden tam not aldı.

Genç kaleci kariyerinin ilk Süper Lig maçında 7 kurtarışla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Süper Lig’de genç yeteneklerin sayısının iki katı artmasına rağmen Avrupa ile aramızda hala büyük farklar var.

Bu sezon Fransa’da 50, Almanya’da 38, İngiltere’de 34, İtalya’da 33 ve İspanya’da 31 genç futbolcu şans buldu.

Kaynak: TRT SPOR