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2. Lig maçına koronavirüs engeli
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan Sivas Belediyespor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Cumartesi günü saat 15.00'te Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanması gereken Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Etiketler: Sivas belediyespor Bayburt Özel İdare Spor koronavirüsSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:25
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