18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, turnuvada İspanya, Portekiz ve Romanya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emir Yaşar (Beşiktaş), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Enes Emre Büyük (Galatasaray).

Defans: Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Yasin Bilgin (KRC Genk), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Eren Özkul (HB Koge), Mustafa Alper Özden (Ingolstadt 04), Kadir Subaşı (Galatasaray).

Orta saha: Efe Akman, Yasin Kasal (Galatasaray), Yunus Emre Konak, Emre Gökay (EMS Yapı Sivasspor), Berkay Karaca (Schalke 04), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Efe Korkut Martin (Stuttgart), İsak Vural (Hammarby), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe).

Forvet: Melih Arda Saygı (Almere City), Gökdeniz Gürpüz, Recep Yalın Dilek (Galatasaray), Adnan Karahisar (Beşiktaş).