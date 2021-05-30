Klasik ve yeni otomobillerle Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola koyuldular. 7 ülkeyi geçip Türkiye'ye ulaştılar. İstanbul ve Ankara'ya da uğradılar.

Dünyanın önde gelen otomobil organizasyonlarından Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Muğla'da sona erdi.

Ralli'nin son durağı Dalyan oldu

Ortaca ilçesindeki final etabı, ormanla çevrili yollarda geçti. Yarışmacılar, etap boyunca eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

7 bin kilometrelik macera turu, Dalyan'da son buldu.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 2022 etabı Almanya'dan başlayıp Moğolistan'daki Orhun abidelerinde son bulacak.