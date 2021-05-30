Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15. Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin Türkiye etabı tamamlandı
Dünyanın önde gelen klasik otomobil rallilerinden Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Türkiye etabı tamamlandı. Belçika'dan başlayan 7 bin kilometrelik macera turunun son durağı, Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Ortaca oldu.
Klasik ve yeni otomobillerle Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola koyuldular. 7 ülkeyi geçip Türkiye'ye ulaştılar. İstanbul ve Ankara'ya da uğradılar.
Dünyanın önde gelen otomobil organizasyonlarından Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Muğla'da sona erdi.
Ralli'nin son durağı Dalyan oldu
Ortaca ilçesindeki final etabı, ormanla çevrili yollarda geçti. Yarışmacılar, etap boyunca eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
7 bin kilometrelik macera turu, Dalyan'da son buldu.
Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 2022 etabı Almanya'dan başlayıp Moğolistan'daki Orhun abidelerinde son bulacak.
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