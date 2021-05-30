Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserisporlu futbolcu Campanharo taburcu edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hes Kablo Kayserispor, koronavirüs teşhisiyle Brezilya'da tedavi gören Gustavo Campanharo'nun hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.
Brezilya'da koronavirüse yakalanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Gustavo Campanharo'nun hastaneden taburcu edildiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Gustavo'ya tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Campanharo, COVID-19 nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra bir hafta önce normal servise alınmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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